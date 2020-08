USAs president Donald Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned. Tiktok eies av kinesiske Bytedance, mens WeChat eies av Tencent, også kinesisk. Trump mener de utgjør en trussel mot USAs sikkerhet.

Det har vært dårlig stemning mellom USA og Kina over lang tid, og sjefsanalytiker Nana Otsuki fra Monex Securities tror Kina fort vil komme med motsvar på Trumps siste handling.

– Kina kan blokkere Apple eller Microsoft i landet. Informasjonsektoren ser ut til å vokse i to forskjellige camper. Det kan være at vi bare ser begynnelsen av en teknologikrig, sier Otsuki ifølge Reuters.

– Investorer i Vesten vil nøle med å investere i Kina nå og gå glipp av vekstmuligheter, samtidig som det kanskje ikke er så mange andre gode investeringsmuligheter, om man ser bort fra Nasdaq, fortsetter Otsuki.

Ifølge AP sier Paul Triolo, analytiker i Eurasia Group, at han venter at Kina vil reagere sterkt på presidentordrene. Det samme tror James Lewis, teknologiekspert med base i Washington.

– Denne datainnsamlingen er en trussel ved at den lar det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til amerikaneres personlige informasjon. USA må vise standhaftig handling mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skriver Trump.

Det har gått spekulasjoner om at Microsoft vil kjøpe opp Tiktok den siste tiden. Apple har tilbakevist at de er interessert.