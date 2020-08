Kjetil Olsen frykter for aksjemarkedet i dag

Klokken 14.30 i dag kommer arbeidsmarkedsrapporten fra USA, ofte kalt månedenes viktigste tall. I juni ble det ansatt 4,8 millioner i USA. Nå venter konsensus en vekst på 1,6 millioner jobber.

Gårsdagen viste at det sist uke var 1,2 millioner førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) i USA, mot ventede 1,4 millioner. Men onsdagens ADP-tall som viste en oppgang på kun 167.000 sysselsatte i den private sektoren i USA, mot ventede 1,5 millioner, skaper usikkerhet før fredagens tall, selv om disse avviker ofte.

«Dagens offisielle tall for sysselsettingen, non-farm payrolls, vil derfor bli viktig for retningen på markedet inn i helgen», skriver Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, i en morgenrapport.

Han peker videre på at det er store fall i Asia etter at Donald Trump, USAs president, har har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned.

Tiktok eies av kinesiske Bytedance, mens WeChat eies av Tencent, også kinesisk. Trump mener de utgjør en trussel mot USAs sikkerhet. Flere eksperter venter motsvar fra Kina.

«Amerikanske aksjefutures peker ned og indikerer en svak dag på verdens børser. Skulle dagens sysselsettingstall komme inn på den svake siden og gjøre investorer verden over mer bekymret over farten i gjeninnhentingen av amerikansk økonomi, vil det kunne aksentuere en negativ stemning», skriver Kjetil Olsen.

De ledende indeksene på Wall Street er ned 0,4-0,5 prosent ved 8-tiden norsk tid.