PGS vil vurdere TGS-bud

Seismikkselskapet TGS vil kjøpe multiklient-dataene til PGS for 600 millioner dollar, tilsvarende 5,4 milliarder kroner, skrev TGS i en melding torsdag kveld.

Fredag morgen går det frem av en ny melding at PGS vil vurdere budet før det forfaller 16. august.



PGS hadde bokført multiklient-dataene til 565 millioner dollar i andre kvartal, noe som innebærer at budet tilsvarer en premium på 6,2 prosent.

Kjøpet vil finansieres med frisk egenkapital, kontanter og nytt lån. TGS foreslår også et samarbeid om fremtidige multiklient-prosjekter. I tillegg foreslår TGS fortrinnsrett for PGS til å tilby sin 3D-flåte for fremtidig innsamling av TGS-data.

— Vi mener at konsolideringen, og et ytterligere samarbeid mellom selskapene våre, er industrielt riktig og vi ser frem til å iverksette dialogen med ledelsen og styret i PGS, skriver selskapet.

Selskapet argumenterer for at budet vil sikre nok likviditet til at PGS kan tilbakebetale kredittfasiliteten på 135 millioner dollar med forfall i september.

Hittil i år har TGS-aksjen stupt 47,0 prosent, mens PGS-aksjen har kollapset 80,8 prosent.