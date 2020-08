Oslo Børs åpner svakt ned - PGS til himmels

Oslo Børs faller 0,30 prosent i åpningen til 852,49 poeng. Det er omsatt aksjer for 125 millioner kroner de første fem minuttene.

Tungvektere som DNB og Hydro faller henholdsvis 0,81 prosent til 141,60 kroner og 1,17 prosent til 26,98 kroner. Telenor er ned marginale 0,03 prosent til 142,90 kroner.

Det er usikkerhet blant investorer fredag som følge av bråk mellom USA og Kina. USAs president Donald Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned.

Børsene i Asia faller, og det samme gjør Wall Street i førhandelen.

Olje

Oljeprisene peker nedover. Brentoljen er under 45 dollar pr. fat igjen fredag ved 9-tiden. Et fat brentolje står i 44,93 dollar, ned 0,38 prosent for dagen. Det er rundt 0,50 dollar lavere enn da børsen stengte i går. WTI-oljen er ned 0,54 prosent til 41,73 dollar.

Coronaviruset utgjør fortsatt en stor trussel mot oljeetterspørselen. Smitten har blusset opp i Europa de siste dagene blant annet. Samtidig er Trump, som nevnt, mer og mer offensiv mot Kina. Det er også stor spenning før arbeidsrapporten som kommer fra USA fredag ettermiddag (kl. 14.30).

JPMorgan nedjusterte estimatene på etterspørselen etter olje med 1,5 millioner fat pr. dag i går, ifølge Reuters. Likevel jekket storbanken opp forventningene til oljeprisen, som de forventer vil være på 42 dollar pr. fat i 2020. Selskapet hadde tidligere forventet en oljepris på 40 dollar pr. fat i 2020.

Equinor åpner ned 0,49 prosent til 142,90 kroner, mens Aker BP faller 1,22 prosent til 181,60 kroner.

TGS og PGS

Seismikkselskapet TGS vil kjøpe multiklient-dataene til PGS for 600 millioner dollar, tilsvarende 5,4 milliarder kroner, skrev TGS i en melding torsdag kveld.

Fredag morgen går det frem av en ny melding at PGS vil vurdere budet før det forfaller 16. august. PGS steg umiddelbart opp 65,46 prosent til 5,30 kroner i åpningsminuttet. Noen minutter senere er oppgangen på 36,36 prosent til 4,48 kroner.

TGS åpnet opp 3,50 prosent til 141,70 kroner. Etter ti minutter snur aksjen 0,73 prosent i rødt til 136 kroner.

Salmones Camanchaca åpner også friskt, opp 7,43 prosent til 57,80 kroner.

Komplett Bank fikk torsdag gode skussmål av ABG Sundal Collier. Aksjen stiger videre med 4,87 prosent til 8,40 kroner fredag.

Nedtur

Lifecare ble en av gårsdagens vinnere etter fokus på mulig ny hurtigtest av coronaviruset. I børsåpningen fredag korrigerer aksjen ned 2,90 prosent til 6,70 kroner.

Norwegian falt tungt i går etter passasjertall. Fredag morgen går aksjen ned nye 5,41 prosent til 1,76 kroner.

Aker Solutions svekkes med 3,48 prosent til 17,45 kroner under tung omsetning.