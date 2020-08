DNB Markets og Arctic Securities om TGS og PGS

VIL OVERTA: TGS, med Kristian Johansen i spissen, annonserte sent i går kveld at selskapet tilbyr seg å overta multiklientbiblioteket til PGS for et beløp på 600 millioner dollar.

VIL OVERTA: TGS, med Kristian Johansen i spissen, annonserte sent i går kveld at selskapet tilbyr seg å overta multiklientbiblioteket til PGS for et beløp på 600 millioner dollar. Foto: Kapital

TGS annonserte sent i går kveld at selskapet tilbyr seg å overta multiklientbiblioteket til PGS for et beløp på 600 millioner dollar. Tilbudet har enkelte betingelser, og dersom PGS vil reflektere på fremstøtet, ser det ut til at selskapene nå i første omgang vil starte forhandlinger om en mer detaljert avtale, mener analytikerne i DNB Markets.

For TGS sin del ser det ifølge meglerhuset imidlertid ut til at denne prosessen vil kunne gå relativt raskt, og de tar sikte på ha en mulig avtale på plass allerede innen utgangen av denne måneden.

«TGS signaliserer i tillegg at deler av et bud er planlagt finansiert ved ny egenkapital og at selskapet eventuelt vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette», skriver analytikerne i en oppdatering.

PGS har i første omgang frem til 16. august for å vurdere forslaget.

Før eventuelle endringer som følge av en mulig transaksjon, og i tillegg en mulig emisjon i TGS, har DNB Markets en holdanbefaling på begge aksjene, med et kursmål på henholdsvis 150 kroner pr. aksje i TGS og 3,50 kroner pr. aksje i PGS.

Opp til kreditorene

Arctic Securities mener ifølge en rapport fredag budet i stor grad er opp til kreditorene, skriver TDN Direkt.

PGS vil gå i brudd med coventant i andre halvår 2020 og vil ikke være i stand til å tilbakebetale RCFen. Som et resultat, kan kreditorene være villige til å tvinge gjennom et salg, poengterer meglerhuset.

Salget av MC-biblioteket rundt bokført verdi er ikke hva ledelsen og aksjonærene i PGS ønsker seg, mener Arctic.

Ifølge meglerhuset vil PGS sannsynligvis prøve å overbevise kreditorene om at en full innhenting bør være mulig innen et par år når markedet har forbedret seg - eller spørre eksisterende aksjonærer om ytterligere egenkapital, skriver nyhetsbyrået.

«Hvis PGS er i stand til å overbevise kreditorene eller investorene, vil avtalen sannsynligvis falle igjennom», heter det i rapporten.

PGS steg umiddelbart på Oslo Børs opp 65,46 prosent til 5,30 kroner i åpningsminuttet. Noen minutter senere var oppgangen på 36,36 prosent til 4,48 kroner.

TGS åpnet opp 3,50 prosent til 141,70 kroner. Etter ti minutter snur aksjen 0,73 prosent i rødt til 136 kroner.