foodora skal selge gjennom Instagram

– Dette er enda en måte for oss å styrke det lokale næringslivet, som er Norges motor, sier Elisabeth Myhre, Managing Director foodora Norge, ifølge en pressemelding.

Gjennom foodora og Instagram, eid av Facebook, kan man nå gjøre en bestilling direkte via foodoras instagramkonto og få leveransen kort tid etter.

– At innovative selskaper velger oss som partner ser jeg som et bevis på at vi driver en bra og verdsatt bedrift. Vi er Nordens største markedsplass for hjemlevering, noe som tiltrekker seg andre nyskapende bedrifter, sier Myhre.

Instagram har lansert handlingsknapper som restauranter og kaféer kan legge inn i sine Instagram-profiler, så kundene lettere kan bestille hjemlevering av mat direkte i appen.

– Vi vet at bedrifter jobber hardt i disse tider, og vi ser konstant på løsninger som gjør det mulig for konsumenter og bedrifter å samhandle med hverandre via våre plattformer, spesielt siden fysisk kontakt ikke anbefales nå. (..), kommenterer Rune Paulseth, Country Manager Facebook Norway.