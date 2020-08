Slik tolker Wall Street månedens viktigste tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 11.077,84 poeng mens Dow Jones står i 27.311,67 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

Frykt for økt spenning mellom USA og Kina setter sitt preg på åpningen. Det var også knyttet stor spenning til fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, som karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall».

I juli ble det skapt 1,763 millioner jobber utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls), mens det ifølge CNBC var ventet en økning på 1,48 millioner.

Det er likevel verdt å merke seg at det var et uvanlig stort sprik mellom analytikernes forventning for fredagens jobbtall.

Arbeidsledighetsraten var 10,2 prosent.

«Selv om politikerne i USA fortsatt virker å ha et stykke igjen for å enes om en ny tiltakspakke, var forrige ukes arbeidsmarkedstall bedre enn ventet til tross for videre oppgang i antall smittede», slo Magne Østnor fast i fredagens rapport fra DNB Markets.