Mot oppgang på Oslo Børs

OBX-futures er mandag morgen opp omlag 0,7 prosent en times tid før åpningstid. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet 0,3-0,7 prosent. DNB Markets venter en oppgang på 0,6 prosent.

Asia

Det er nokså god stemning i Asia.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,98 prosent, og CSI 300 er opp 0,58 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,03 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,39 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,95 prosent.

Konsumprisindeksen i Kina steg 2,7 prosent i juli på årsbasis, mot ventet oppgang på 2,6 prosent. Produsentprisene i landet gikk ned med 2,5 prosent, mens det var ventet en nedgang på 2,4 prosent.

Olje

Brentoljen stiger 0,54 prosent til 44,88 dollar fatet mandag morgen. Det er rundt 0,40 dollar høyere enn ved stengetid fredag. WTI-oljen stiger 0,76 prosent til 41,48 dollar fatet.

Oppgangen kommer i kjølvannet av Saudi Aramcos rapport for andre kvartal. Selskapet tapte mer penger enn fryktet, men er likevel optimistiske for at etterspørselen blir bedre og bedre.

«Vi ser en delvis opphenting i energimarkedet ettersom land verden rundt tar skritt for å lette på restriksjoner og starte opp sine økonomier igjen», heter det i en kommentar til kvartalstallene fra Saudi Aramcos toppsjef, Amin H. Nasser.

Vi nevner for øvrig at Equinors toppsjef Eldar Sætre går av. Fra 2. november vil Anders Opedal lede selskapet.

Wall Street

Det var varierende stemning sist uke som følge av geopolitisk uro mellom USA og Kina. Fredag endte Dow Jones-indeksen opp 0,17 prosent til 27.434,7, mens S&P 500-indeksen klatret små steg etter en oppgang på 0,06 prosent til 3.351,3. Nasdaq-indeksen falt 0,87 prosent til 11.011,0.

Det var også knyttet stor spenning til fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, som karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall». I juli ble det skapt 1,763 millioner jobber utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls), mens det ifølge CNBC var ventet en økning på 1,48 millioner.

Hovedindeksen

Det endte nok en gang flatt på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen endte marginalt ned 0,03 prosent til 855,17 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,1 milliarder kroner, en nokså beskjeden sum.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Bank2

Makro:

Norge: KPI juli, kl. 08.00

Norge: PPI juli, kl. 08.00

Kina: KPI juli, kl. 03.30

Kina: PPI juli, kl. 03.30

UK: BNP 2. kv., kl. 08.00

UK: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

USA: Jolts ledige stillinger juni, kl. 16.00

Annet:

Nova Austral: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Norwegian Property: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 08.30

Japan: Tokyo-børsen stengt