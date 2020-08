Wall Street åpner uken opp – børsrakett i fritt fall

Wall Street åpner uken opp, etter å ha hatt en sterk forrige uke. Nasdaq Composite og Dow Jones stiger umiddelbart henholdsvis 0,19 prosent til 11.032,27 poeng og 0,42 prosent til 27.549,92 poeng. S&P 500 åpner opp 0,22 prosent til 3.358,71 poeng, rett under all-time high på 3.386,2 poeng.

Kodak raser 38,26 prosent i åpningsminuttene mandag. Selskapet har fått et statlig lån på 765 millioner dollar, tilsvarende knappe syv milliarder kroner, for å hjelpe til med å produsere viktige ingredienser til bruk i medisiner mot coronaviruset. Wall Street Journal formidler derimot at avtalen er satt på vent grunnet etterforskning av selskapets kunngjøring av avtalen.

Det er likevel verdt å merke seg at aksjen på fredag, ifølge CNBC, stengte over 400 prosent høyere enn hva kursen lå på før avtalen ble gjort kjent.

På lørdag underskrev Donald Trump flere presidentordre for å hjelpe amerikanere gjennom den pågående coronakrisen. Dette inkluderte blant annet å videreføre ledighetstrygd og betalingslettelse på tilbakebetaling av studielån.

Ordrene ble signert etter forhandlingene i kongressen om en ny finanspolitisk hjelpepakke skal ha strandet.

Til tross for de tilsynelatende sårt trengte tiltakene i en krisetid, fikk den sittende presidenten omfattende kritikk for tiltakene. Det som blant annet kritiseres er at ledighetstrygden reduseres fra den tidligere redningspakken på 600 dollar per uke, til 400 dollar per uke.