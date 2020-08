Går mot en ny dag med oppgang på Oslo Børs

En god børsdag i Asia, oppgang i oljeprisen og to av tre indekser som klatret videre på Wall Street peker mot grønne tall på Oslo Børs tirsdag. Futures fra IG indikerer at Oslo Børs går mot en oppgang 0,7 prosent.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4] prosent.

«Investorene valgte å fokusere på det som skjedde på Wall Street mandag kveld. At industrirelaterte selskaper utviklet seg best i USA kan være et tegn på økt økonomisk aktivitet, noe som har vært en mangelvare etter utbruddet av coronaviruset i mars», skriver Berntsen i en morgenkommentar.

USA

Det var blandet på Wall Street tirsdag, der Nasdaq-indeksen var den eneste som falt og var ned 0,4 prosent. Dow Jones og S&P 500 klatret henholdsvis 1,3 prosent og 0,3 prosent.

I løpet av helgen har Donald Trump signert flere presidentordre for å forlenge kriseordninger med utsatt beskatning og forlenget arbeidsledighetstrygd. Han fikk kritikk for tiltakene og det var spesielt reduksjonen av ledighetstrygden fra 600 til 400 dollar pr. måned som ble trukket frem negativt.

– Dette hjelper, men det trengs fortsatt at det vedtas en større pakke i kongressen, skrev Nordea-analytiker Lars Mouland.

Olje

Nordsjøoljen omsettes tirsdag morgen for 45,18 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,24 dollar, opp 0,6 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 44,94 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag.

«Amerikanske lovgivere fortsatte forhandlingene om den store økonomiske viruspakken med finansminister Steven Mnuchin, og sa at det er områder der kompromiss er mulig og en god avtale kan avtales. Sentimentet ble også styrket av kommentarer fra Saudi Aramco om at etterspørselen bedres», skriver den australske banken ANZ ifølge Reuters.

Flytrafikken i USA målt i passasjerer viste kraftig bedring i juni med nær dobling fra tall i mai. Det er likevel 80 prosent ned fra året før.

Asia

Børsene i Asia stiger tirsdag, der Shanghai Composite i Kina er opp 0,3 prosent, og CSI 300 klatrer 0,7 prosent. Japan og den bredere Topix-indeksen hopper 2,4 prosent.

Stemningen mellom USA og Kina tilspisser seg stadig, og ifølge CNBC har Kina nå innført sanksjoner mot 11 amerikanere, inkludert senatorene Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley og Pat Toomey.

I forrige uke ble det kjent at USA vil innføre sanksjoner mot 11 personer, inkludert Hongkong-leder Carrie Lam, for hennes rolle i å «implementere Beijings politikk med undertrykkelse av frihet og demokratiske prosesser».

Oslo Børs

Mandag startet hovedindeksen på Oslo Børs uken med en oppgang på Oslo Børs 0,18 prosent. Norwegian ble gårsdagens taper etter at over 900 millioner nye aksjer ble gjort tilgjengelig for handel og skapte et salgspress.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling stengte opp 2,8 prosent. Selskapet kunne melde at Patrick Schorn blir erstatter til Svend Anton Maier som toppsjef i riggselskapet.

Dette skjer i dag - tirsdag

Børsstatistikk:

Resultat pr. 2. kv.:

Gaming Innovation Group: Kl. 10.00 livestream

SpareBank 1 SMN: Kl. 13.30 webinar

Bien Sparebank, Crayon Group Holding, Lillestrøm Sparebank

Makro:

Japan: Driftsbalanse juni, kl. 01.50

UK: Arbeidsledighet juni, kl. 08.00

Tyskland: ZEW-indeks august, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks juli, kl. 12.00

USA: PPI juli, kl. 14.30

Annet:

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)