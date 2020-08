Morgan Stanley jekker opp kursmålet for Equinor-aksjen

SER OPPSIDE: Morgan Stanley hever kursmålet for Equinor-aksjen. Dette etter Eldar Sætre annonserte sin avgang mandag.

SER OPPSIDE: Morgan Stanley hever kursmålet for Equinor-aksjen. Dette etter Eldar Sætre annonserte sin avgang mandag. Foto: Carina Johansen

Morgan Stanley høyner kursmålet på Equinor-aksjen til 164 kroner, fra tidligere 146 kroner. Det videreformidler TDN Direkt fra Reuters tirsdag. Selskapet har innhentet deler av fallet, etter oljeprisen raste tidligere i år, men er fortsatt ned 11,82 prosent i år.

Aksjen er i skrivende stund opp 2,72 prosent til 149,35 kroner for dagen, hvilket vil si at meglerhuset øyner en pen oppside på rett over 10 prosent.

Oljegiganten kunngjorde mandag at Anders Opedal ville ta over roret etter Eldar Sætre, som har sittet som konsernsjef i seks år.