Oppdrettere får hjelp av Kongsberg Gruppen og NTNU til overvåking

Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal levere bakkstasjonstjenester fra Svalbard til HYPSO-1, et småsatellittprosjekt ved NTNU som har som mål å oppdage og varsle om giftige alger. Det er første gang KSAT leverer bakkestasjonstjenester til en norsk universitetssatellitt.

Forskere og studenter ved NTNU bygger små satellitter som skal overvåke havet for å oppdage og varsle eierne av oppdrettsanlegg om giftige alger i havet. Gjennom den unike stasjonen på Svalbard vil KSAT sikre at de verdifulle dataene hentes raskt ned fra satellitten og gjøres tilgjengelig for forskerne ved universitetet.

- Vi er svært glade for å få tilgang til KSAT sine bakkestasjoner på både Svalbard og andre steder, sier førsteamanuensis Egil Eide ved Institutt for elektroniske systemer.

HYPSO-1 skal inngå i et overvåkningssystem der vi vil operere både droner og overflatefartøy i så nær sanntid som mulig.

De små satellittene i HYPSO-prosjektet vil bli utstyrt med hyperspektrale kamera som kan «se» mer enn vanlige kameraer ved at de dekker deler av det infrarøde området. Sammen med droner og autonome fartøy på og under vann er et av målene å kunne oppdage og varsle oppdrettsanlegg om at giftige alger er på vei.

På den måten kan man i fremtiden unngå plutselig massedød av oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstring, som senest rammet store deler av norskekysten våren 2019.