Dow Jones stiger over én prosent i åpningsminuttene

Det bidrar til en viss optimisme at Russlands helsedepartement har godkjent verdens første coronavaksine. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,5 prosent og står i 10.918,94 poeng mens Dow Jones står i 28.111,44 poeng etter en oppgang på 1,2 prosent.

Produsentprisene i USA gikk opp 0,6 prosent i juli sammenlignet med måneden før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,5 prosent i juli, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank etterlyser flere gode økonomiske nyheter. Hun minner om at amerikanske politikere sliter med å bli enige om en ny finanspolitisk pakke samtidig som antall Covid-19-tilfeller på verdensbasis har passert 20 millioner.

DNB Markets er også tydelig på at det politiske bakteppet i USA er noe blandet. Forhandlingene mellom demokratene og republikanerne om en ny finanspolitisk pakke har strandet samtidig som det knytter seg usikkerhet til det planlagte møtet mellom USA og Kina på lørdag, der fase 1 av handelsavtalen skal evalueres.