Mot nedgang på børsen etter teknologi-nedtur på Wall Street

En drøy time før åpningstid er OBX Futures ned rundt 0,6 prosent. Også europeiske børser som DAX Frankfurt og Paris CAC40 peker ned i førhandelen.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at børsen åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet 0,5-0,9 prosent.

«Gårsdagens fall på Wall Street smittet over på de asiatiske børsene onsdag. Når det er sagt, utviklingen på verdens børser har vært sterk den senere tid, derfor kan det tenkes at mange investorer benyttet dagen til å sikre gevinster», skriver Berntsen.

Olje

Oljeprisen falt tirsdag ettermiddag etter å ha steget tidligere på dagen etter nyheter om coronavaksine fra Russland. Landets president Vladimir Putin sa at hans egen datter har tatt vaksinen. Flere uttrykte utover dagen skepsis til vaksinen.

Ved stengetid i går sto et fat brentolje i 45,30 dollar. Ved 8-tiden onsdag koster et fat brentolje 44,68 dollar, opp 0,43 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 0,31 prosent til 41,73 dollar.

APIs undersøkelse viser at råoljelagrene i USA falt med 4,4 millioner fat sist uke. Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) spår en råoljeproduksjon i USA på 11,26 millioner fat pr. dag i år. Sist måned var anslaget på 11,63 millioner fat pr. dag.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 1,99 prosent, og CSI 300 er ned 2,16 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,44 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,25 prosent.

Den negative stemningen kommer ifølge CNBC som følge av investorenes overvåkning av coronautviklingen. Russland hevder å ha utviklet den første coronavaksinen, men internasjonalt er skepsisen rundt vaksinens effektivitet og sikkerhet stor.

Wall Street

Tirsdag falt alle de tre ledende indeksene på Wall Street. Verst gikk det utover teknologitunge Nasdaq som endte ned 1,7 prosent til 10.782,82 poeng.

S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 0,8 og 0,4 prosent, hvor førstnevnte stengte i 3.333,66 poeng.

Tungvektere som Apple, Amazon, Microsoft og Tesla var ned henholdsvis 2,5, 1,7, 1,7 og 3,4 prosent. Facebook hadde en nedgang på 1,9 prosent, mens Advanced Micro Devices raste ned nesten 7 prosent.

Av førhandelen onsdag morgen peker det mot en oppgang på 0,1-0,4 prosent for de tre ledende indeksene.

Hovedindeksen

Oslo Børs la i går på seg 1,69 prosent til 870,64 poeng . Det var nokså likt med oppgangen for øvrig i Europa. For IT-sektoren ble det ny toppnotering.

Hovedindeksen var oppe i 875,30 poeng på det høyeste intradag, men fortsatt et stykke unna toppnoteringen på 949,01 poeng i vinter. Oslo Børs er ned 6,53 prosent hittil i år.

Oppgangen avtok noen prosent etter regjeringens pressekonferanse, hvor det ble uttrykt bekymring for smitten av coronaviruset i Norge.

Det ble omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Onsdag morgen har flere sparebanker, Pexip, Awilco Drilling og Hexagon levert kvartalsrapporter.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Pexip Holding: Kl. 08.00 webcast

SpareBank 1 Nord-Norge: Kl. 09.15 webinar

Asetek: Kl. 10.30, webcast/tlf kl. 11.30

Awilco Drilling: Kl. 14.00 webcast

Grong Sparebank, Helgeland Sparebank (pres. torsdag), Questerre Energy, SpareBank 1 BV, Sparebanken Telemark, Voss Veksel- og Landmandsbank

Makro:

UK: BNP 2. kv., kl. 08.00

UK: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Sverige: KPI juli, kl. 09.30

Italia: KPI juli, kl. 10.00

ØMU: Industriproduksjon juni, kl. 11.00

USA: KPI juli, kl. 14.30

Annet:

Opec: Månedsrapport

WASDE: Månedsrapport

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Cisco, DFDS