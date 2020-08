Fearnely Securities og ABG Sundal Collier hever kursmålet på flere aksjer i laksesektoren

BLANT FAVORITTENE: Lerøy Seafood, her ved konsernsjef Henning Beltestad, er blant ABG Sundal Collier og Fearnleys favoritter i laksesektoren.

BLANT FAVORITTENE: Lerøy Seafood, her ved konsernsjef Henning Beltestad, er blant ABG Sundal Collier og Fearnleys favoritter i laksesektoren. Foto: Eivind Yggeseth

I oppdateringer fra ABG Sundal Collier og Fearnley Securities onsdag fremgår det at meglerhusene ser vesentlig oppside for lakseoppdrettere.

Mens Fearnley Securities gjentar sin kjøpsanbefaling på laksesektoren og hever ebit-estimatet for 2020 med åtte prosent, har ABG Sundal Collier en kjøpsanbefaling på samtlige aksjer de følger på Oslo Børs innenfor sektoren. Det skriver TDN Direkt.

«Lakseprisen er ventet å være lav i andre halvår av 2020, med høyt tilbud og ubalanser i logistikken, som skaper attraktive inngangsnivåer i aksjene vi dekker», skriver sjømatanalytiker Nils Thommesen.



TDN Direkt videreformidler videre at meglerhuset hever kursmålet til Bakkafrost, Mowi, Salmar og NTS, til tross for at sistnevnte nedgraderes fra kjøp til hold.

Fearnley har en kjøpsanbefaling på Austevoll Seafood, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og Mowi, der de to sistnevnte er Thomessens favoritter. Mowi og Lerøy Seafood har også, i tillegg til Grieg Seafood, favorittstempel hos ABG Sundal Collier.