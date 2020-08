Grethe Moen går av som sjef i Petoro

Etter åtte år i sjefsstolen går Grethe Moen av som adm. direktør i Petoro, opplyses det i en pressemelding.

Rekrutteringsprosessen for å finne hennes etterfølger settes nå i gang umiddelbart, og Moen vil sitte i stillingen til ny direktør er på plass senest ultimo februar.

– Styreleder og jeg har gjennom noe tid hatt en dialog om hvor lenge jeg skal sitte i stillingen som administrerende direktør, og vi har nå blitt enige om at jeg skal gå av. Dette er et godt tidspunkt for å gi mulighet til andre som kan lede Petoro videre, sier Moen i en kommentar.

Historisk lavt

Petoro forvalter statens direkteeide andeler i olje og gass, og kunne i forrige uke melde at de i andre kvartal kun leverte syv milliarder kroner til statskassen. Det er det laveste siden opprettelsen av Petoro tilbake i 2001.

I første halvår sett under ett var kontantstrømmen på 34 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sa Moen i en kommentar.