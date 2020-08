Danske Bank med forsiktig overvekt aksjer - S&P 500 snuser på rekord

Drøyt to timer før åpningstid ser Wall Street ut til å revansjere gårsdagens fall. De ledende indeksene ser ut til å stige 0,7-0,9 prosent. S&P 500 ligger på en oppgang på 0,7 prosent i førhandelen.

Høyeste notering for S&P 500 er 3386,2. Tirsdag stengte indeksen i 3.333,69 poeng, etter en nedgang på 0,8 prosent.

Lavere smittetall i USA og vaksine i Russland bidrar til optimisme i markedene. Danske Bank har et markedssyn som tilsier at det skal lønne seg med en forsiktig overvekt med aksjer. Meglerhuset venter 7-12 prosent avkastning på globale aksjer de neste 12 månedene, inkludert utbytter.

«Hovedargumenter er at vi forventer fortsatt positiv økonomisk vekst selv om viruset blusser opp igjen i enkelte områder, at selskapsinntjeningen vil stige fremover samt at rentenivået vil holdes ekstremt lavt i overskuelig fremtid», heter det i en oppdatering fra Danske Banks sjefstrateg Christian Lie.

Meglerhuset advarer uansett mot et par risikofaktorer: Økt smitte, valget i USA, økt spenning mellom USA og Kina, samt at inflasjonen kan stige mer enn markedet og sentralbankene venter.

«Aksjer vil løftes ikke fordi utsiktene er fantastiske med hensyn til økonomisk vekst eller selskapsinntjening, men fordi aktivaklassen relativt til andre alternativer har blitt mer attraktiv», skriver Lie.