Konsumprisene i USA gikk opp 0,6 prosent i juli, sammenlignet med juni. Det var ventet en oppgang på 0,4 prosent. På årsbasis var oppgangen på 1,0 prosent.

Konsumprisene, foruten mat- og energipriser, gikk opp 0,6 prosent på månedsbasis, den største oppgangen siden januar 1991.

Konsumprisene beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Disse er et vanlig mål for inflasjon.