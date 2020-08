Rett opp på New York-børsen

OPTIMISME: Onsdagens handel på New York-børsen starter i pluss. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 10.894,96 poeng mens Dow Jones står i 27.972,34 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent.

S&P 500 stiger 0,9 prosent til 3.364,37 poeng, og nærmer seg rekordnoteringen på 3.386,2 poeng.

Konsumprisene i USA gikk opp 0,6 prosent i juli, sammenlignet med juni. Det var ventet en oppgang på 0,4 prosent. På årsbasis var oppgangen på 1,0 prosent. Konsumprisene, foruten mat- og energipriser, gikk opp 0,6 prosent på månedsbasis, den største oppgangen siden januar 1991.

Lavere smittetall i USA og vaksine i Russland bidrar til optimisme i markedene. Danske Bank har et markedssyn som tilsier at det skal lønne seg med en forsiktig overvekt med aksjer. Meglerhuset venter 7-12 prosent avkastning på globale aksjer de neste 12 månedene, inkludert utbytter.

Meglerhuset advarer uansett mot et par risikofaktorer: Økt smitte, valget i USA, økt spenning mellom USA og Kina, samt at inflasjonen kan stige mer enn markedet og sentralbankene venter.