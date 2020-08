XXL-innsider selger aksjer for 11,3 millioner kroner

Dolphin Management AS, et selskap kontrollert av styremedlem i XXL Øivind Lønnestad Tidemandsen, har i dag solgt 555.956 aksjer i XXL. Ifølge en børsmelding skjedde det til en kurs på 20,40 kroner stykket, hvilket betyr at han frigjorde litt over 11,34 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Dolphin Management AS 36 millioner aksjer i XXL, hvilket representerer 14,26 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Onsdag sluttet aksjen på 20,20 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 5,1 milliarder kroner.