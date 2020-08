dette vil påvirke oslo børs

En time før åpning er OBX Futures ned rundt 0,1 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at børsen vil åpne ned 0,3 prosent.

Av førhandelen ser det ut som å bli nedgang på børsene i Paris og Tyskland. De ledende indeksene på Wall Street er ned rundt 0,1 prosent.

Asia

Japan stiger Nikkei 2,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,38 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot uendret, og CSI 300 faller 0,28 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,12 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,75 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot ned 0,44 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 1,29 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster 45,23 dollar pr. fat ved 8-tiden, ned 0,15 prosent for dagen. Det er omtrent likt med prisen da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen er ned marginale 0,09 prosent til 42,50 dollar fatet.

De amerikanske råoljelagrene falt 4,5 millioner fat i forrige uke til 514,1 millioner fat, viste tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA.

Nye prognoser fra OPEC venter at årets oljeproduksjon vil øke med 235.000 fat fra sist måneds estimater. Men den tar et forbehold om at coronaviruset og smitten av det, vil påvirke i stor grad. OPEC spår at den globale etterspørselsveksten etter olje vil øke med 7 prosent neste år.

Wall Street

Lenge lå S&P 500 an til ny rekord, men havnet like bak «all-time high». S&P 500 stengte i 3.380,35 poeng etter en oppgang på 1,4 prosent. Rekorden til indeksen er på 3.386,15 poeng.

Teknologitunge Nasdaq har de seneste dagene falt, men gjorde «comeback» onsdag med en oppgang på 2,1 prosent. Også Dow Jones endte i grønt med en stigning på 1,05 prosent.

Hovedindeksen

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,6 prosent og sluttet på 875,94 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,75 milliarder kroner. Asetek ble gårsdagens vinner, mens Aker Solutions falt over 6 prosent.

I morgentimene har en rekke selskap på Oslo Børs lagt frem kvartalstall.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Komplett Bank: Kl. 07.00, webcast/tlf. kl. 09.30

MyBank: Kl. 07.00, elektronisk pres./tlf kl. 13.00

Norbit: Kl. 07:00, webcast kl. 10.00

Norwegian Finans Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Veidekke: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

Helgeland Sparebank: Kl. 08.15 Teams

Napatech: Kl. 09.00 webcast/tlf

Instabank: Kl. 10.00 webinar

Sandnes Sparebank: Kl. 10.00 webcast

SpareBank 1 Ringerike Hadeland: Kl. 10.00, webinar kl. 12.00

Sparebanken Vest: Kl. 13.00 selskapets lokaler

2020 Bulkers: Kl. 15.00 webcast/tlf

Golar LNG: Kl. 16.00 webcast/tlf

Shelf Drilling: Kl. 16.00 tlf.konf.

Aasen Sparebank, Aurskog Sparebank, Carasent, ContextVision, Eidsiva Energi, Eika Gruppen, Epic Gas, Etne Sparebank, Idex Biometrics, Jæren Sparebank, Skue Sparebank, SpareBank 1 Nordvest, Sunndal Sparebank, Totens Sparebank, Tysnes Sparebank

Makro:

Tyskland: KPI juli, kl. 08.00

Spania: KPI juli, kl. 09.00

Italia: KPI juli, kl. 11.45

USA: Importpriser juli, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Sparebanken Vest: Kapitalmarkedsdag, selskapets lokaler, kl. 13.00-16.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Alibaba, Fingerprint Cards