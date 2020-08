Norsk forbrukertillit har tatt seg litt opp, men ligger fortsatt i negativt territorium

MORGENRAPPORT: DNB Markets, her ved Knut Magnussen.

Foto: Iván Kverme

Norsk forbrukertillit tok seg litt opp i tredje kvartal, etter den solide svekkelsen i andre kvartal. Det fremgår fra Kantar, gjengitt i DNB Markets' morgenrapport.

Meglerhuset viser videre til at nivået i andre kvartal var nede på tilsvarende nivåer som under oljeprisfallet i 2015/16, hvilket står i kontrast til den sterke detaljhandelen i sommer.

Amerikansk optimisme

I rapporten fra DNB Markets fremhever Knut Magnussen at den amerikanske kjerneinflasjonen steg mer enn ventet, med en økning på 1,6 prosent, mot ventede 1,1 prosent.

Magnussen fremhever den nylige prisøkningen på en rekke tjenester etter den siste tidens fall, som en av årsakene til den positive overraskelsen for kjerneinflasjonen.

Det var flere positive nyheter for amerikanske investorer i går. Den toneangivende indeksen S&P 500 var nemlig nærme å stenge i all-time high, men korrigerte ned mot slutten av handelen, og endte 1,4 prosent opp. Det ser dermed ut til at de amerikanske investorene ser bort i fra faren for en økonomisk oppbremsning, dersom de amerikanske myndighetene ikke skulle bli enige om en ny finanspolitisk redningspakke.

Av amerikanske nyheter er det også verdt å merke seg at Joe Biden i går annonserte at han har valgt senator Kamala Harris som sin visepresidentkandidat.