– Du skal ikke reise. Vi kan ikke nekte deg det, men du blir straffet når du kommer tilbake!

I går lanserte regjeringen en rekke nye coronainnstrammelser når det gjelder reiser og land.

Smittetall for hele landet viser kraftig oppblomstring, men det betyr ikke at det likevel vil bli like ille som i mars måned.

På spørsmål om Trygve Hegnar tror det kan gå mot en ny corona-nedstengning i samfunnet, lik den som kom i mars, svarer han:

– Nei, det tror jeg ikke faktisk. Men hvis man ser på tallene, og definerte Oslo som et land, så ville Oslo bli definert som et rødt land fordi man har så sterk økning, og man har økning på over 20 tilfeller over to uker per 100.000 innbyggere.

– Oslo er der at man ville si at dit skal man ikke reise i det hele tatt. Oslo har fått et varseltegn, defineres som et rødt land, og det er ganske skummelt og masse smitte, fortsetter Hegnar.

Se hele intervjuet i videoen over.

Hegnar om ny coronabølge, Norwegian-fall og Tangen-høring