Blandet start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 11.047,33 poeng mens Dow Jones står i 27.870,51 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent.

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 963.000 i uken som ble avrundet med 8. august, en nedgang på 228.000 fra uken før.

Nivået uken før er samtidig revidert fra 1.186.000 til 1.191.000. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en måling på 1,12 millioner.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var 15.486.000 pr. 1. august. Dette er 604.000 færre enn uken før.

Roger Berntsen i Nordnet mener de langsiktige vekstimpulsene i verdensøkonomien først vil komme tilbake når COVID-19 krisen er over.

«Inntil da må vi håpe og tro at stimulansetiltakene vil være nok for å stabilisere situasjonen. Det har for øvrig ikke vært fremskritt i forhandlingene om en ny krisepakke fra USA det siste døgnet, men markedet forventer at dette går i orden innen relativt kort tid», skriver Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.