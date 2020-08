Kraftig kostnadsreduksjon gjorde at Induct gikk i overskudd

Induct, som er notert på Merkur Market, omsatte for rett under 2 millioner kroner, ned fra 2,9 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

En kraftig kostnadsreduksjon bidro imidlertid til at underskuddet på over 2 millioner kroner for fjorårets andre kvartal, snudde til et overskudd på 323.000 kroner for denne perioden.

Resultat før skatt endte følgelig på 211.000 kroner, opp fra underskudd på 2,1 millioner kroner.