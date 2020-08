Dow Jones faller i åpningsminuttene

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 11.052,48 poeng mens Dow Jones står i 27.809,81 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

Detaljhandelen i USA steg i juli 1,2 prosent, viser tall fra det amerikanske handelsdepartementet. Ekskludert salget av kjøretøy var oppgangen på 1,9 prosent.

Ifølge MarketWatch var det ventet en samlet økning på 2,0 prosent, og en vekst på 1,1 prosent ekskludert salget av kjøretøy.

Juli ble dermed tredje måned på rad med oppgang i detaljhandelen i USA, men vekstraten har avtatt vesentlig. I juni var samlet detaljhandel opp 7,5 prosent fra måneden før. Ekskludert kjøretøy var oppgangen 7,3 prosent. Begge målinger var godt over forhåndsforventningene.

I dag har det også blitt kjent at industriproduksjonen i USA økte med tre prosent i juli. Ifølge MarketWatch var det ventet en vekst på 2,7 prosent. Den er imidlertid fortsatt 8,4 prosent under nivåene før coronapandemien.

«Foruten COVID-19 situasjonen preges nyhetsbildet av manglende utvikling i forhandlingene om en ny krisepakke til det amerikanske folk», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.