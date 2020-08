Buffett stokker om i porteføljen – satser på noe helt nytt

I løpet av andre kvartal har Warren Buffett, ofte omtalt som verdens beste investor, gjort en rekke endringer i porteføljen. Den største overraskelsen er kanskje at han har valgt å satse på noe han tidligere har advart mot.

Har Buffett mistet troen på finans?

Buffett og hans selskap Berkshire Hathaway har solgt unna 85,6 millioner aksjer i Wells Fargo, skriver Marketwatch. Det tilsvarer 26 prosent av de totale aksjene Buffett satt på før nedsalget, noe som sender eierandelen fra 5,3 prosent til 3,0 prosent.

Han har også dumpet 35,5 millioner aksjer i JPMorgan, tilsvarende 61 prosent av aksjebeholdningen. I tillegg har investoren kvittet seg med alle aksjene i Goldman Sachs. Selv om Buffett selger seg kraftig ned i banker, har han over en lengre periode kjøpt seg kraftig opp i storbanken Bank of America.

Har ikke tro på flyaksjer

Som det også ble kjent i tidlig mai, har Buffett solgt seg helt ut av samtlige flyaksjer. Han hadde ved utangen av andre kvartal ingen aksjer i American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines og United Airlines.

«Flyindustrien har forandret seg på en viktig måte, men jeg kan ta feil, og jeg håper jeg tar feil. Vi liker disse flyselskapene, men verden har endret seg, og jeg vet ikke hvordan den har endret seg», fortalte Buffett ifølge Marketwatch.

Apple-aksjer til billionen

Det har ikke blitt gjort noen endringer med eierandelen i Apple, der Berkshire Hathaway fortsatt sitter på 245,16 millioner aksjer, som er priset til 112,6 milliarder dollar, tilsvarende 1,01 billioner kroner.

Teknologigiganten står for øvrig for mer enn 40 prosent av Buffetts portefølje. Apple-aksjen har hoppet 122,6 prosent det siste året, mens den er opp 49,4 prosent de siste tre månedene.

Apple nærmer seg en verdsettelse på 2,0 billioner dollar, etter at den fredag stengte med en markedsverdi på 1,97 billioner dollar.

Satser på gull

Nytt tilskudd til porteføljen er gruveselskapet Barrick Gold, som produserer gull. Buffett satser med 21 millioner aksjer verdt 563 millioner dollar. Nyheten sender Barrick Gold-aksjen opp 8,6 prosent i førhandelen på Wall Street.

Investoren har tidligere advart mot å investere i gull og vist til at metall ikke er like produktivt som en gård eller et selskap, ifølge Bloomberg.

Gullprisen, som ofte omtales som en trygg havn, har hittil i år steget 26,1 prosent i kjølvannet av usikkerhet rundt pandemien.