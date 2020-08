Nok en ledende USA-indeks kan stige til ny all-time high

Mandag stiger S&P 500-indeksen 0,37 prosent til 3.385,3. Med det kan mandag bli dagen der indeksen stenger over den gamle rekorden på 3,386,2. Indeksen har også vært i all-time high i løpet av dagen.

Indeksen følger Nasdaq-indeksen som satt ny toppnotering allerede i juni. To av tre ledende indekser på Wall Street har nå klatret over gamle høyder.

Til tross for fest i Nasdaq og S&P 500, ligger Dow Jones-indeksen fortsatt 6,0 prosent under gamle rekorder.

S&P 500-indeksen består av de 500 største børsnoterte selskapene på Wall Street, der selskaper som Microsoft, Apple, Amazon, Facebook og Alphabet (Google) er tungvektere.

Blant enkeltselskaper stiger Walmart, Tesla og Nvidia til ny toppnotering. Apple åpnet også i ny all-time high, men har snudd ned utover dagen.

Indeksen har dannet seg et støtte på rekordnivået og har stengt like under de siste tre handelsdagene. Nå ligger indeksen an til å stenge i ny toppnotering for første gang.

Oppgangen kommer til tross for USA-tall som skuffet mandag. Empire Manufacturing-indeksen, som måler innkjøpssjefenes forventninger i New York, kom inn på 3,7 i august, mot ventet en indeks på 15,0.