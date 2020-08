Pareto venter større utbytte

Pareto Securities oppjusterer kursmålet til Okeanis Eco Tankers. Mens det tidligere var på 75 kroner pr. aksje, heves det nå til 80 kroner, skriver TDN Direkt.

Pareto gjentar samtidig sin kjøp-anbefaling for tankselskapet.

Meglerhuset mener at nå som Okeanis Eco Tankers har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, og at selskapet har en sunn time charter-dekning, er rederiet klare for å betale ut et større utbytte enn det Pareto-analytikerne hadde ventet tidligere i år.

– Med en flåte av høy kvalitet og en historie med svært god drift, finner vi risk-reward svært attraktivt, skriver Pareto i en oppdatering mandag kveld.