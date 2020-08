Pareto positive til sparebanker

BEDRE ENN VENTET: Sparebanksektoren fikk lavere lånetap enn ventet i andre kvartal. Her adm.direktør Arne Austreid for Sparebank 1 SR-Bank

BEDRE ENN VENTET: Sparebanksektoren fikk lavere lånetap enn ventet i andre kvartal. Her adm.direktør Arne Austreid for Sparebank 1 SR-Bank Foto: Eivind Yggeseth

Pareto har sett litt på sparebankene og kommet frem til at Sparebank 1 SR-Bank fortjener en kjøp-anbefaling, fra hold som sparebanken hadde tidligere.

Oppgraderingen har de kommet frem til etter at de hevet kursmålet fra 80 til 90 kroner pr. aksje, og konkludert med at Sparebank 1 SR-Bank var relativt lavt priset sammenlignet med andre sparebanker, skriver TDN Direkt

Samtidig som at Sparebank 1 SR-Bank blir oppgradert til kjøp, blir Sparebanken Vest nedgradert til en hold-posisjon av Pareto Securities. Det skjer samtidig som at kursmålet heves til 75 kroner pr. egenkapital-bevis. Endringene skjer etter en sterk kursutvikling den seneste tiden.

Sparebanken Vest ble handlet for 68,40 kroner, mens Sparebank 1 SR-Bank ble handlet for 79,20 kroner like før klokken 10 på Oslo Børs tirsdag.