En av de ledende indeksene på Wall Street endte i all-time high

Etter flere dager der S&P 500 har luktet på stengerekord, overgikk endelig den toneangivende indeksen tidligere all-time high på 3.386,2 poeng. Indeksen endte følgelig på 3.389,8 poeng etter en oppgang på 0,23 prosent. Indeksen slo også rekord intradag etter å ha nådd 3.395,1 poeng tidligere på dagen.

Nasdaq Composite ville ikke være dårligere og endte opp 0,70 prosent til 11.208,1 poeng, mens Dow Jones stengte ned 0,35 prosent til 27.748,12 poeng.

«Veldig sårbart»

Direktør i Morgan Stanley Investment Management, Andrew Slimmon, peker på at oppgangen ikke er uventet med tanke på at et stort antall bedrifter har overgått analytikernes forventninger, i tillegg til at makrotall nylig har vist seg sterke. Det skriver CNBC. Slimmon peker likevel på at det ikke nødvendigvis er gull og grønne skoger i vente for amerikanske investorer.

«Jeg vil argumentere for at markedet er veldig sårbart for noen typer dårlige nyheter. Hvis du ser på de aksjene som har gjort det bra, så er mange høy-risiko», påpeker Slimmon ifølge nyhetsbyrået.

Det var god stemning blant tungvekterne tirsdag der Amazon ledet oppgangen, etter å ha stengt opp 4,09 prosent, etterfulgt av Tesla med en oppgang på 2,80 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, la på seg 0,94 prosent til 21,55.

Gullprisen var opp 0,69 prosent og en unse gikk ved stengetid for 2012,50 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,38 prosent.

3-måneders renten var opp 0,3 basispunkter til 0,104 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 4,0 basispunkter til 0,137 prosent.

10-års renten falt 2,4 basispunkter til 0,668 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,1 basispunkter til 1,394 prosent.