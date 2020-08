Blandet for de norske aksjene i USA og Canada

NORSKE AKSJER: Det ble en blandet tirsdag for de norske aksjene i USA og Canada.

Det ble rekordfest på Wall Street tirsdag etter S&P 500 nådde all-time high både ved stenging og intradag. Nasdaq endte også opp, mens Dow Jones endte i rødt. Direktør i Morgan Stanley Investment Management, Andrew Slimmon, peker på at oppgangen ikke var uventet med tanke på at et stort antall bedrifter har overgått analytikernes forventninger.

Frontline falt 1,61 prosent til 8,54 dollar, mens den falt 1,50 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en nedgang på 0,98 prosent til 16,19 dollar. Til sammenligning falt aksjen 1,00 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte opp 0,71 prosent til 4,28 dollar, mot en oppgang på 0,37 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 2,40 prosent til 5,98 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 2,37 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling var ned 3,03 prosent, mot en nedgang på 4,12 prosent på Oslo Børs.

I Canada steg Questerre Energy 4,35 prosent til 0,12 canadiske dollar, mens den steg 0,65 prosent på Oslo Børs.