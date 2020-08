dette vil påvirke oslo børs

Førhandelen hos IG indikerer en positiv åpning for Oslo Børs med 0,4 prosent. Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår en oppgang på 0,3 prosent. Det samme gjør DNB Markets.

Også de amerikanske indeksene og Frankfurt-indeksen stiger i førhandelen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,22 prosent, mens den brede Topix-indeksen er opp 0,10 prosent. Japans eksport falt 19,2 prosent i juli. Ifølge Direkt Makro var det imidlertid ventet et fall på 21 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes derimot 0,30 prosent, og CSI 300 er ned 0,54 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 0,08 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,53 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,75 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,05 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster 45,04 dollar pr. fat ved 8-tiden onsdag. Det er flat utvikling for dagen. Da Oslo Børs stengte tirsdag, sto et fat brentolje i 44,96 dollar. WTI-oljen er opp marginale 0,07 prosent til 42,55 dollar fatet.

– Etterspørselsbekymringer tynger på oljeprisene, med den amerikanske stimulansepakken som fortsatt ikke er å se og utsatte handelssamtaler mellom USA og Kina, sier sjefanalytiker Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities ifølge TDN Direkt.

Wall Street

Etter flere dager der S&P 500 har luktet på stengerekord, overgikk endelig den toneangivende indeksen tidligere all-time high på 3.386,2 poeng. Indeksen endte følgelig på 3.389,8 poeng etter en oppgang på 0,23 prosent. Indeksen slo også rekord intradag etter å ha nådd 3.395,1 poeng tidligere på dagen.

Nasdaq Composite ville ikke være dårligere og endte opp 0,70 prosent til 11.208,1 poeng, mens Dow Jones stengte ned 0,35 prosent til 27.748,12 poeng.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte dagen med en nedgang på 0,60 prosent til 866,69 poeng. Det ble omsatt aksjer for beskjedne 2,95 milliarder kroner.

Av tungvektere gikk DNB ned 0,59 prosent til 143,45 kroner, mens Telenor endte 1,59 prosent i rødt til 145 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Axxis Geo Solutions: Kl. 07.00 webcast

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00

NRC Group: Kl. 07.00 webcast, tlf kl. 11.00

Huddly: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Obos: Kl. 08.30 Obos’ hovedkontor, webcast

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 08.30 webcast

Fjord1: Kl. 09.00 webcast

Klaveness Combination Carriers: Kl. 09.00 webcast/tlf

Wilh. Wilhelmsen Holding (pres. torsdag)

Makro:

Norge: Skatteregnskap juli, kl. 08.00

Japan: Handelsbalanse juli, kl. 01.50

Japan: Maskinordrer juni, kl. 01.50

UK: KPI & PPI juli, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse juni, kl. 10.00

ØMU: KPI juli, kl. 11.00

USA: Referat fra rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Thin Film Electronics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

A.P. Møller-Mærsk