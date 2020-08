Odfjell kjemikalietanker har utnevnt Øistein Jensen til ny konserndirektør for bærekraft. Det er en nyopprettet stilling i selskapet.

«Ansettelsen av en konserndirektør for bærekraft gjenspeiler vår strategi og det aktive ansvaret vi tar som global aktør. Vi er glade for at Øistein Jensen har takket ja til denne utfordringen. Bærekraft er et viktig satsingsområde for Odfjell, og vi har ambisiøse mål for de kommende årene», sier adm. direktør Kristian Mørch.