DNB Markets står på Hydro-anbefaling

Norsk Hydro skrev i en børsmelding tirsdag kveld at selskapet har stanset driften av rørledningen som transporterer bauksitt fra bauksittgruven Hydro Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte for utvidet vedlikehold.

Som følge av vedlikeholdet vil deler av bauksitt-virksomheten i Brasil stanses for to måneder av tredje kvartal.

«Dette vil samtidig ta ned kapasitetsutnyttelsen ved Alunorte og på våre estimater reduseres samlet EBIT for kvartalet med 200-300 millioner kroner. Før eventuelle justeringer har vi et EBIT-estimat for selskapets tredje kvartal på 606 millioner kroner og et EBIT-estimat for hele 2020 på 2,7 milliarder kroner», skriver DNB Markets i dagens aksjerapport.

Norsk Hydro faller 2,9 prosent til 27,50 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag, men meglerhuset står på sin kjøpsanbefaling med kursmål 31 kroner.

Dermed ser DNB-analytikerne en oppside i aksjen på 13 prosent fra dagens nivåer.

Pareto øyner lavere utbytte

Pareto Securities estimerer på sin side grovt regnet et tap på én milliard kroner, noe som vil gi et negativt underliggende driftsresultat for tredje kvartal.

For helåret 2020 vil det underliggende driftsresultat for 2020 ifølge meglerhuset reduseres med 24 prosent til 3,3 milliarder kroner.

«Selv om dette blir sett på som en engangseffekt, vil det bidra til høyere netto rentebærende gjeld og redusere utbyttepotensialet på kort sikt», skriver Pareto ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset gjentar sin salgsanbefaling med kursmål 20 kroner, og ser dermed en nedside på ytterligere 27-28 prosent fra dagens nivåer.

Dette tilsvarer en markedsverdi mot bokførte verdier på 0,5 ganger, som ifølge nyhetsbyrået er på linje med konkurrentene.