S&P 500-indeksen stiger videre

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret på i 11.214,48 poeng mens Dow Jones står i 27.800,22 poeng etter en oppang på 0,1 prosent.

Tirsdag steg den amerikanske S&P 500-indeksen til en ny toppnotering på 3.389,8 poeng. Onsdag stiger indeksen ytterligere 0,1 prosent til 3.394,01 poeng.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank lar seg ikke skremme av den siste tids børsoppgang og skriver i en oppdatering at han ikke ser noen boble i finansmarkedene generelt, eller i aksjemarkedene spesielt.

Lies tolkning er at kursutviklingen for amerikanske teknologiaksjer vitner om en viss eufori, men dersom vi ser på øvrig sektorutvikling er ikke dette et generelt fenomen.

Bank of Americas «Bull & Bear-indikator», som går fra 0 til 10, ligger i øyeblikket på 3,5 - i det banken definerer som nøytralt område.

«Siden bunnen 23. mars har S&P 500 steget med 55 prosent. Ifølge Reuters er dette den sterkeste oppgangen over 103 dager på 87 år», skriver Kyrre Aamdal i onsdagens rapport fra DNB Markets.