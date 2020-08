Apple passerte 2.000 milliarder dollar i børsverdi

Apple er blitt det første amerikanske selskapet som kan notere en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar, to år etter at IT-giganten ble førstemann til 1.000.

Apple-aksjen har steget nesten 60 prosent i verdi hittil i år. Under coronapandemien har selskapet taklet utfordringene som oppsto på grunn av nedstenginger av kinesiske fabrikker som produserer Iphone, kombinert med langvarig stenging av Apple-butikker i en rekke land.

Det var i formiddagshandelen på Wall Street onsdag at Apple-aksjen steg 1,3 prosent til 468,34 dollar.

Vekst i coronakrisen

Apple er blant flere teknologiselskaper som har tjent godt under omveltningene som pandemien har medført. I kvartalet fra april til juni rapporterte Apple en kraftig omsetningsvekst, noe som forklares med at selskapets svært lojale kundebase har såpass stor tillit til produktene at de fortsetter å kjøpe dem via nett under coronakrisen. Nye apper og tjenester har også blitt godt mottatt blant forbrukerne under den globale helsekrisen.

Et varslet grep som vil gjøre Apple-aksjene rimeligere for flere investorer, ble dessuten begynnelsen på et nytt oppsving for tre uker siden.

I mars 2018 ble Apple det første selskapet som ble verdsatt for over 1.000 milliarder dollar – eller 1 amerikansk trillion på markedet. Amazon, Microsoft og Google-eier Alphabet fulgte siden etter.

De fem store

Apple står i spissen for en gruppe store teknologiselskaper som får en stadig større rolle i folks liv – og i aksjemarkedene. Bare fem slike selskaper står for nesten 23 prosent av S&P 500-indeksens totale verdi. Facebook er det femte.

Saudi-Arabias oljeselskap Aramco oppnådde en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar kort tid etter at det ble børsnotert i desember i fjor. Siden har selskapets aksjeverdi falt i takt med oljeprisen, og markedsverdien er nå rundt 1.800 milliarder.