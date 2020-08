Blandet for de norske aksjene i USA og Canada

Det endte i rødt for alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street onsdag. Utviklingen fulgte etter at nyhetene om et rentemøte i den amerikanske sentralbanken som var preget av bekymring over de økonomiske utsiktene. Apple satt derimot rekord ved å være det første amerikanske selskapet som nådde en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar.

Frontline falt 2,11 prosent til 8,36 dollar, mens den falt 1,73 prosent på Oslo Børs. Equinor fulgte etter med en nedgang på 1,11 prosent til 16,01 dollar. Til sammenligning falt aksjen 0,59 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte opp 0,47 prosent til 4,30 dollar, mot en oppgang på 2,61 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG raste 6,41 prosent til 5,60 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 6,20 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte opp 1,04 prosent til 0,97 dollar, mot et fall på 1,36 prosent på Oslo Børs.

I Canada gjorde Questerre Energy et hopp på 8,33 prosent til 0,13 canadiske dollar, mens den hadde en nedgang på 0,52 prosent på Oslo Børs.