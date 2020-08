Fikk 400.000 i coronakriselån – satset alt på børsen samme dag

Det bekrefter politiadvokat for A-krim i Oslo, Anders Meeg-Bentzen til E24. Personen som er siktet eier et bilpleieselskap på Østlandet, og søkte om kriselån fra staten for å dekke et akutt kontantbehov i bedriften.

Men pengene gikk i stedet til aksjehandel på Oslo Børs. En av grunnene til at politiet prioriterer saken, er at det gikk så kort tid fra lånemidlene var på bok, til aksjekjøpene fant sted: Det skjedde samme dag som pengene ble utbetalt.

– Politiet har i dette tilfellet tatt beslag i aksjene og pengene. For meg virker det som dette var en planlagt handling. Man ser en mulighet og utnytter det som er en svært gunstig låneavtale, uttaler Meeg-Bentzen.

Politiadvokaten sier at det er flere saker under etterforskning for misbruk av kriseordningene som ble innført da koronaen rammet Norge.

