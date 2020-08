Wall Street snur opp

Etter en negativ åpning, står to av tre nøkkelindekser på Wall Street nå i pluss.

Nasdaq spretter i skrivende stund (18.04) opp 0,7 prosent til 11.222,67, mens S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.379,15. Dow Jones er omtrent uendret på 27.693,69.

Tesla øyner ny milepæl

Nasdaq får drahjelp av Tesla-aksjen, som suser opp nye 6,1 prosent til 1.993,06 dollar. Dermed nærmer kursen seg 2.000 dollar-merket for alvor.

Før gårsdagens fall hadde Tesla steget fem dager på rad, og klart en oppgang på 37 prosent i løpet av perioden. Triggeren for dette rallyet var ifølge Marketwatch at elbilprodusenten gikk ut i forrige uke og annonserte en 5-for-1 aksjesplitt.

Foreløpig ny intradag all-time high er 1.994,75 dollar. På denne kursen var selskapet priset til nærmere 372 milliarder dollar, eller 3.300 milliarder norsk kroner.

Apple passerte milepæl

Apple er også i siget, og stiger 1,3 prosent til 469,04 dollar, og er dermed igjen priset til over 2.000 milliarder dollar.

Ellers i teknologisektoren merker vi oss Intel, som trekker opp over to prosent til 49,30 dollar på lanseringen av et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på ti milliarder dollar.

