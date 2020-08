Cramer om aksjemarkedet: – En historie fortalt av en idiot

Den tidligere hedgefondsjefen Jim Cramer har tidligere blant annet sagt at «dette er det mest overkjøpte markedet i historien» og «Det er et spill. De plukker et par aksjer, fyrer opp kursene om morgenen, og så håper de folk er dumme nok til å kjøpe dem igjen».

Han er fortsatt lite imponert over markedet og viser til ubalansen mellom prisingen på aksjer og hvor dårlig økonomien faktisk går. Tirsdag stengte S&P 500-indeksen i ny all-time high, noe Cramer mener er idiotisk.

«Den nye toppnoteringen til S&P 500 er en historie fortalt av en idiot, full av lyd og raseri, og forteller ingenting om vanskeligheten til millioner av mennesker som må ha statlig støtte for å kunne kjøpe mat», sier Cramer ifølge Marketwatch.

Cramer argumenterer også for at utviklingen for S&P 500-indeksen ikke forteller noe om millioner av mennesker som må sparkes fra tjenestejobber, hjemløse eller alle menneskene som forblir hjemme og venter på en vaksine.