Venter oppgang for hovedindeksen

Av førhandelen hos IG Trading går det mot oppgang på rundt 0,50 prosent 80 minutter før børsen åpner. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror børsen åpner opp 0,3 prosent. DNB Markets venter oppgang på 0,2 prosent.

Asia

Det er god stemning i Asia fredag. Shanghai Composite legger på seg 0,83 prosent. Nikkei 225 i Japan er opp 0,34 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger cirka 1 prosent. FTSE Straits Times løftes med 0,72 prosent. ASX 200 i Sidney beveger seg flatt. Kospi er opp med 1,42 prosent.

Tidligere fredag kom det inn at kjerne-KPI i Japan var uendret i juli på årsbasis, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent. Samlet KPI gikk opp med 0,3 prosent.

Olje

Oljeprisen beveger seg noe oppover fredag morgen. Et fat brentolje koster 45 dollar, opp 0,36 prosent. WTI-oljen er opp 0,33 prosent til 42,88 dollar pr. fat.

Ifølge TDN Direkt skyldes oppgangen Opec og samarbeidslandenes innsats for å overholde kuttene. En analytiker venter seg at oljeprisen vil ligge rundt 45 dollar pr. fat fremover, men ikke særlig høyere.

– Det er vanskelig å spå. Fra et sesongmessig perspektiv kan man nok forventet at sentimentet svekker seg litt, sier sjef for råvarer Lachlan Shaw i National Australia Bank, ifølge Reuters.

Wall Street

Etter en rød start på Wall Street stengte alle indeksene i pluss. Utviklingen kom i kjølvannet av skuffende makrotall fra USA.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,11 millioner personer sist uke (pr. 15. august). Det var ventet 925.000 nye søkere.

Dow Jones steg 0,17 prosent til 27.740,0 og er med det ned 2,8 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,32 prosent til 3.385,6. Det vil si at indeksen er opp 4,8 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,06 prosent til 11.265,0. Indeksen har dermed steget 25,5 prosent siden nyttår.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 862,00, etter en nedgang på 0,72 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.096 millioner kroner.

På Oslo Børs falt Equinor 0,3 prosent til 142,70 kroner, mens Aker BP trakk ned 1,4 prosent til 175,10 kroner.

Resultatsesongen fortsatte å prege bildet, og blant de mest omsatte merker vi oss at Lerøy Seafood falt 4,1 prosent til 54,84 kroner etter skuffende kvartalstall.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

AF Gruppen: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

BRAbank: Kl. 07.00 webcast

Infront: Kl. 07.00, Teams kl. 10.00

Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 14.30

poLight: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Techstep: Kl. 07.00, audiocast kl. 10.00

Ultimovacs: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

DOF: Kl. 08.30 webcast, tlf kl. 09.30

Gentian Diagnostics: Kl. 10.00 webcast

American Shipping Company, Belships, Borgestad, Goodtech, Saga Tankers, Scana

Makro:

Norge: Byggeareal juli, kl. 08.00

Japan: KPI juli, kl. 01.30

Japan: PMI august, kl. 02.30

UK: Detaljhandel juli, kl. 08.00

Frankrike: Markit PMI august, kl. 09.15

Tyskland: Markit PMI august, kl. 09.30

ØMU: Markit PMI august, kl. 10.00

UK: Markit PMI august, kl. 10.30

USA: Markit PMI august, kl. 15.45

ØMU: Forbrukertillit august, kl. 16.00

USA: Bruktboligsalg juli, kl. 16.00

Annet:

Klaveness Combination Carriers: Handles ekskl. utbytte

Selvaag Bolig: Handles ekskl. utbytte

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Deere