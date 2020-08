Toppsjef forlater Amazon

TOPPSJEF SLUTTER: Jeff Wilke ble spådd å bli den neste toppsjefen for Amazon, en etterfølger for Jeff Bezos, Nå slutter imidlertid WIlke etter 21 år i selskapet.

Siden 2016 har Jeff Wilke, som regnes for å være en av Jeff Bezos nærmeste medarbeidere, vært sjef for Amazons globale forbrukervirksomhet, og har jobbet i selskapet siden 1999.

Han har hatt ansvar for det de fleste kjenner som Amazon, blant annet netthandel og logistikkenheten, som lagerfører og leverer varer.

Fredag kveld ble det imidlertid kjent at Wilke forlater selskapet neste år, og at den nye forbrukersjefen blir Dave Clark, som også innehar et topplederverv i Amazon.

Wilkes ble av mange utpekt som en mulig etterfølger for gründer Jeff Bezos til toppledervervet, men nå blir det ikke slik.

I en pressemelding sier Wilke at det var rett tid å trekke seg tilbake.

– Jeg vil nå bruke tid på å utforske personlige interesser, som har måttet vike for jobben i over to tiår, sier Wilke.