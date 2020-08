Samtidig som det amerikanske aksjemarkedet og investorer priser inn og venter på en ny krisepakke, er aksjemarkedet mye av grunnen til at pakken lar vente på seg, mener BlackRock-topp.

– Akkurat nå har vi et «høna eller egget»-problem, hvor markedet forventer en ny støttepakke, mens mangel på volatilitet i markedet gjør at pakken lar vente på seg, sier global sjefstrateg i BlackRock Inc., Mike Pyle, til Bloomberg.

Amerikanske børser er rekordsterke, og bare inneværende uke har S&P 500 og Nasdaq steget til nye rekordnoteringer.

Det er likevel i hovedsak de fem tech-gigantene, FAANG-aksjene, som driver aksjerallyet, ikke klare tegn til økonomisk bedring i USA.

BlackRock-strategen sier at sannsynligheten er høy for at kongressen i USA vil komme til en avtale om en nye krisepakke på opp mot to tusen milliarder dollar, kanskje så tidlig som slutten av august eller begynnelsen av september.