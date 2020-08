Amerikanske investorer bekymret for Wall Street – investerer tungt i Europa

Stort sett samtlige europeiske børser har stått stille siden tidlig juni. Likevel velger flere amerikanske investorer å gå tungt inn i det europeiske markedet.

Investorer og forvaltere i USA mener at Europas koordinerte og raske reaksjon på pandemien er en god grunn til å ha tro på børsene på østsiden av dammen.

Hovedgrunnen til at amerikanerne er bull på Europa kan ifølge Bloomberg spores tilbake til at alternativene i USA er få. Økonomien er under hardt press og Kina-problematikken blir stadig verre.

Valget i november, Trumps krig mot postvesenet og hans beskyldninger om at stemming via post ikke vil gi et riktig resultat, er heller ikke positivt hva gjelder aksjemarkedets utvikling.

Usikkerhet har aldri vært investorenes venn.

– Hvis du sammenligner risikoen i USA, Storbritannia og Kina, er Europa et relativt rolig marked, sier Peter Chatwell, adm. direktør i investeringsfirmaet Mizuho, til Bloomberg.

Stort potensial

Optimismen har imidlertid ikke gitt utslag i prisene ennå. Asia-børsene og Wall Street har vært nær og til og med tatt nye rekorder, mens de europeiske børsene er rundt 15 prosent unna verdier før pandemien.

Ifølge Bloombergs estimater er vekstpotensialet blant selskapene på Stoxx 600 hele 36 prosent i 2021, sammenlignet med 24 prosent for S&P 500.

– Det er en oppfatning om at Europa som et hele har gjort en bedre jobb med å håndtere coronakrisen, og sentimentet i USA er strukket i tillegg til et usikkert valg, sier Nathan Thooft, adm. direktør i Manulife.

– Diversifiserer porteføljen

En nylig undersøke gjennomført av Bank of America konkluderte med at forvaltere nå mener Europa er den mest ettertraktede regionen, og investorer har den største overvekten av europeiske aksjer i porteføljen siden 2018.

Vanguard FTSE-fondet i London har absorbert nesten 500 millioner dollar, eller 4,5 milliarder kroner, bare i august. Det gjør august til beste måned siden januar – før coronakrisen slo til.

BlackRock hadde overvekt av europeiske aksjer i juni, og kuttet i allokeringer i USA.

– Vi har sett store rallyer i USA, og ønsker i det store og det hele å diversifisere porteføljen, sier Kiran Ganesh, adm. direktør i UBS Global Wealth Management.