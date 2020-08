Oljeprisen og de asiatiske børsene starter uken i pluss

MANDAG: Det ligger an til å bli en fin ukestart på Oslo Børs.

MANDAG: Det ligger an til å bli en fin ukestart på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Det ligger an til å bli en fin dag på Oslo Børs. Ifølge IG Trading peker futures på en oppgang på 0,75 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet 0,3-0,6 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 44,41 dollar, opp 0,34 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,13 prosent mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,06 prosent. Shanghai Composite i Kina styrkes 0,18 prosent, CSI 300 klatrer 0,84 prosent mens Straits Times i Hongkong er opp 1,47 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,76 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,15 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,24 prosent.

Investeringssjef for Asia Pacific i Credit Suisse, John Woods, sier til CNBC at de nå er «nøytrale» til aksjer.

Wall Street

Det endte med oppgang for de tre toneangivende indeksene på New York-børsen fredag i forrige uke. Utviklingen kom etter at makrotall viste kraftig vekst i industrien i USA.

Den brede S&P-500 steg 0,34 prosent til 3.397,18 poeng, Dow Jones stengte opp 0,69 prosent til 27.930,57 poeng mens teknologitunge Nasdaq la på seg 0,42 prosent til 11.311,80.

Oslo Børs

Sjømat og olje tynget Oslo Børs fredag, og hovedindeksen endte ned 0,15 prosent til 860,70 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 3,4 milliarder kroner.

Sjømattungvekterne Mowi, Bakkafrost, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og SalMar falt alle fredag.

Dette skjer i dag

Mandagens finanskalender er av det tynne slaget: