Analytiker mener markedene i USA er sårbare

Hittil har de amerikanske aksjemarkedene taklet coronakrisen bedre enn hva andre steder i verden har klart. Oppgangen har vært drevet av store støttepakker fra myndigheter og enkelte aksjer som har utkonkurrert markedet.

Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, mener svake PMI-tall fra Frankrike og Tyskland for august skaper usikkerhet i aksjemarkedet i Europa. Likevel anbefaler han å se mot Europa fremfor USA.

«Nedgangen var større enn ventet og det virker som tilliten er borte til en V-formet og vedvarende oppgang i økonomisk aktivitet i hele regionen. Dette sammen med økt smitte og strengere karantenetiltak, ser ut til å undergrave det som så ut til å bli en solid oppgang for europeiske aksjer», skriver Hewson i en morgenrapport mandag.

Årsaken til at han vil foretrekke europeiske aksjer er flere:

«Mange investorer er bekymret for hvor dyre amerikanske aksjer allerede er, og med politiske spenninger i forkant av valget i USA, er det en bekymring for at amerikanske aksjer kan være sårbare for et kraftig tilbakeslag. Det gir økende optimisme rundt europeiske aksjer, og utsiktene for et anstendig rally i Europa ser billig ut sammenlignet med i USA».

Mandag er det bred oppgang på børsene i Europa. De fleste stiger med over 1 prosent. De ledende indeksene på Wall Street er opp 0,6 prosent i førhandelen.