Det går mot en fin start på New York-børsen

Futures indikerer en fin start på New York-børsen mandag. Det er ventet at Dow Jones åpner opp 1,0 prosent, at Nasdaq vil klatre 0,9 prosent og at S&P 500 vil stige 0,8 prosent.

«De asiatiske markedene innleder uke med en oppgang drevet både av de stigende forventningene til fremdrift på vaksine- og behandlingsfronten og til nye signaler om dialog i handelskonflikten mellom USA og Kina», skriver Ole-Andreas Krohn i mandagens rapport fra DNB Markets.

Det endte med oppgang for de tre toneangivende indeksene på New York-børsen fredag i forrige uke. Utviklingen kom etter at makrotall viste kraftig vekst i industrien i USA.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien endte på 53,6 poeng i august, mot 50,9 poeng i juli, noe som er det høyeste nivået på 19 måneder. Samtidig ble det kjent at PMI for tjenestesektoren endte på 54,8 poeng i samme periode, opp fra 50,0 i juli. Det er det høyeste nivået som er målt på 17 måneder.