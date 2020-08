14 av 20 strateger tror Joe Biden slår Donald Trump

STORT FLERTALL FOR BIDEN: 14 av 20 amerikanske aksjestrateger tror Donald Trump må se seg slått av Joe Biden i høstens presidentvalg i USA.

14 av 20 aksjestrateger CNBC har snakket med spår seier for Joe Biden i det amerikanske presidentvalget i november, men er betydelig splittet i hvordan valgresultatet vil slå ut i aksjemarkedet.

Halvparten av strategene i den anonymiserte undersøkelsen som ble utført i forrige uke venter fall for S&P 500 i den første måneden etter valget, hvorav åtte tallfester dette til fem prosent.

To av disse åtte spår faktisk valgseier til Donald Trump, mens to også spår et utfall der partene ikke enes om valgresultatet («contested election»).

De resterende to av de ti som spår børsfall tror dette blir på hele ti prosent, hvorav én holder på Trump som seierherre, ifølge kanalen.

Fem strateger venter seg et rally, mens de fire andre som har svart på dette spørsmålet øyner et sidelengs marked.