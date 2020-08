Seadrills underskudd krympet til 183 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende drøye 1,6 milliarder kroner, ned fra 1.565 millioner dollar i kvartalet før.

Justert EBITDA endte på 35 millioner dollar, sammenlignet med 55 millioner dollar i 1. kvartal 2020.

Den tekniske utnyttelsen var i perioden på 97 prosent, mens den økonomiske utnyttelsen endte på 91 prosent.

Ved utgangen av kvartalet var ordreboken på cirka 2,3 milliarder dollar, og hadde dermed vokst med cirka 41 millioner dollar i løpet av perioden.

Selskapet påpeker at det globale markedssegmentet i andre kvartal har vært dårlig.

– Mens de bransjestore etterspørselsmanglene fortsatt er utenfor vår kontroll, har vi konsentrert vår innsats mot det vi kan påvirke, nemlig den daglige driften og kapitalstrukturen vår, sier Seadrill-sjef Anton Dibowitz i en kommentar.

– Vi vil prioritere vår kontantbevarings- og effektivitetsplan for å forberede oss på utfordringene industrien vår står overfor på kort til mellomlang sikt. Fra et kapitalstrukturperspektiv fortsetter vi å samarbeide med våre finansielle interessenter for å sikre at vi skaper en gjeldsstruktur passende for det nye markedsmiljøet, sier han, og påpeker at selskapets kontantbeholdning på 1,0 milliard dollar ved utgangen av kvartalet gir Seadrill nødvendig fleksibilitet til å styre denne prosessen.

Seadrill (Mill. dollar) 2. kv./20 1. kv./20 Driftsinntekter 277 321 Driftsresultat -88 -1.284 Resultat etter skatt -183 -1.565